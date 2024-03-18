LinkedIn добавит игры, чтобы повысить вовлеченность миллиарда пользователей

LinkedIn добавляет в свою платформу неожиданную особенность — игры. Социальная сеть, которая помогает искать и устанавливать деловые контакты, собирается добавить головоломки на свою платформу в качестве метода повышения вовлеченности пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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