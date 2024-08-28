Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 28 августа

Загруженность дорог Московской области составила четыре балла в среду утром. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на магистралях и шоссе находятся 985 тысяч машин, что является средним значением для этого времени суток.
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