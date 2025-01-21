МИД КНР призвало США прислушаться к разумным голосам в ответ на возобновление работы TikTok в США

Пекин, 20 января /Синьхуа/ -- Китай надеется, что США смогут со всей серьезностью прислушаться к разумным голосам и обеспечить открытую, честную, справедливую и недискриминационную бизнес-среду для субъектов рынка из разных стран, работающих в США, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать возобновление работы TikTok в США.