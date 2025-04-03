Профессор Пантелеев разъяснил, почему весной и после отпуска растет риск заболеть туберкулезом

На днях Центр Гамалеи заявил о завершении третьей фазы клинических испытаний новой вакцины от туберкулеза «ГамТБвак», которая будет применяться не только для профилактики, но и для лечения болезни у взрослых.
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