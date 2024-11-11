Жених и невеста: Селена Гомес готовится к свадьбе с Бенни Бланко

Девушка уже вовсю занята планированием торжественной церемонии. Казалось, что еще только вчера Селена Гомес подтвердила, что встречается с Бенни Бланко, а сейчас пара уже готова перейти на новый уровень отношений.
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