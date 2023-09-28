Судьба Рубена Варданяна. МИД Армении надеется на вмешательство России

Представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян заявила, что МИД приложит все усилия для защиты прав и возвращения задержанного азербайджанскими властями предпринимателя и экс-главу правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.
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