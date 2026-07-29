Говорят, что детский сад — это первое государство, с которым сталкивается ребенок.
Халяль, хиджаб и никаких свиней на картинках: таджикская мать ввела свой устав в новосибрском детском саду
Комментарии
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Сергей Киселев
ВЕРНО! А кто будет гнать? Что-то затихла "думская возня с мигрантами"...А то, что предлагают - дельное,- или не принимают, или обещают рассмотреть после выборов! А это - "бабушка надвое сказала"!
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1 м.
Николай ИВАНОВ
Всех кто пытается навязать нам свой менталитет и устанавливать свои законы должны быть депортированы из страны в течении 72 часов, без права возвращения в страну всех ближайших родственников пожизненно...... Законодательная база есть, чиновников которые не выполняют свои обязанности должны быть уволены без выходного пособия по статье утрата доверия.....
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1 м.
Георгийюра Гончар
В Средней Азии с шариатом борются на государственном уровне !!Пусть едет домой и там занимается пропагандой шариата!!
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1 м.
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