Закон и Порядок
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Закон и Порядок

135 721 подписчик

Халяль, хиджаб и никаких свиней на картинках: таджикская мать ввела свой устав в новосибрском детском саду

Халяль, хиджаб и никаких свиней на картинках: таджикская мать ввела свой устав в новосибрском детском саду

   Говорят, что детский сад — это первое государство, с которым сталкивается ребенок.

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Комментарии
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Сергей Киселев
ВЕРНО!  А  кто  будет  гнать?  Что-то  затихла  &quot;думская  возня с  мигрантами&quot;...А  то,  что  предлагают - дельное,- или  не  принимают, или  обещают  рассмотреть  после  выборов!  А  это - &quot;бабушка  надвое  сказала&quot;!
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1 м.
Николай ИВАНОВ
Всех кто пытается навязать нам свой менталитет и устанавливать свои законы должны быть депортированы из страны в течении 72 часов, без права возвращения в страну всех ближайших родственников пожизненно......   Законодательная база есть, чиновников которые не выполняют свои обязанности должны быть уволены без выходного пособия по статье утрата доверия.....
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1 м.
Георгийюра Гончар
В Средней Азии с шариатом борются на государственном уровне !!Пусть едет домой и там занимается пропагандой шариата!!
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1 м.