Халяль, хиджаб и никаких свиней на картинках: таджикская мать ввела свой устав в новосибрском детском саду

ВЕРНО! А кто будет гнать? Что-то затихла "думская возня с мигрантами"...А то, что предлагают - дельное,- или не принимают, или обещают рассмотреть после выборов! А это - "бабушка надвое сказала"!

Николай ИВАНОВ

Всех кто пытается навязать нам свой менталитет и устанавливать свои законы должны быть депортированы из страны в течении 72 часов, без права возвращения в страну всех ближайших родственников пожизненно...... Законодательная база есть, чиновников которые не выполняют свои обязанности должны быть уволены без выходного пособия по статье утрата доверия.....