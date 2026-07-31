Молодое поколение путешественников меняет требования к пляжному отдыху

Компания Travelata отметила существенные изменения в предпочтениях современного молодого поколения путешественников, которое все меньше интересуется классическим пляжным отдыхом и предъявляет высокие цифровые требования к пляжной инфраструктуре.
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