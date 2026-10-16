Merkur: Путин получил дальнобойного "монстра" в виде "изделия 506" и страны НАТО напуганы этим. Это оружие угрожает теперь "даже США".
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