Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере один человек погиб и еще 14 получили ранения в здании по адресу 374 East 209th Street возле Декейтер-плейс в районе Норвуд района Бронкса, Нью-Йорк, по состоянию на вечерние часы по местному времени в результате взрыва и пожара, произошедшего в здании в 12:30 по местному времени (16:30 по Гринвичу).