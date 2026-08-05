Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере один человек погиб и еще 14 получили ранения в здании по адресу 374 East 209th Street возле Декейтер-плейс в районе Норвуд района Бронкса, Нью-Йорк, по состоянию на вечерние часы по местному времени в результате взрыва и пожара, произошедшего в здании в 12:30 по местному времени (16:30 по Гринвичу).
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