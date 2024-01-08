Дискуссия года: МОК долго вырабатывал позицию по участию россиян в Олимпиаде-2024

Условия допуска нейтральных атлетов из России к Играм раскритиковали и в стране, и в мире Томас Бах считает, что МОК столкнулся с неразрешимой дилеммой при принятии решения об отстранении российских атлетов в 2022 г.
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