Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дискуссия года: МОК долго вырабатывал позицию по участию россиян в Олимпиаде-2024

Дискуссия года: МОК долго вырабатывал позицию по участию россиян в Олимпиаде-2024

Условия допуска нейтральных атлетов из России к Играм раскритиковали и в стране, и в мире Томас Бах считает, что МОК столкнулся с неразрешимой дилеммой при принятии решения об отстранении российских атлетов в 2022 г.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ДА ПОШЛИ ОНИ НААААААХХХХХ....
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