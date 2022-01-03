Зеленский посулил украинцам фото бойцов ВСУ из Крыма

В своем праздничном обращении к согражданам в преддверие Нового года президент Украины Владимир Зеленский заверил украинцев, что в 2022 году у военнослужащих ВСУ появиться возможность украсить свои дома фотографиями из Крыма и мирного Донбасса.
В своем праздничном обращении к согражданам в преддверие Нового года президент Украины Владимир Зеленский заверил украинцев, что в 2022 году у военнослужащих ВСУ появиться возможность украсить свои дома фотографиями из Крыма и мирного Донбасса.
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