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Зеленский посулил украинцам фото бойцов ВСУ из Крыма

Зеленский посулил украинцам фото бойцов ВСУ из Крыма

В своем праздничном обращении к согражданам в преддверие Нового года президент Украины Владимир Зеленский заверил украинцев, что в 2022 году у военнослужащих ВСУ появиться возможность украсить свои дома фотографиями из Крыма и мирного Донбасса.

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