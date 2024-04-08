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ВСУ понесли серьёзные потери за минувшую неделю; в Москве прошло собрание КНШ стран СНГ

ВСУ понесли серьёзные потери за минувшую неделю; в Москве прошло собрание КНШ стран СНГ

На минувшей неделе стало известно из сообщений Минобороны РФ, что на Купянском направлении под огневыми ударами российских войск понесли огромные потери 43-я механизированная и 57-я мотопехотная бригады ВСУ, чьи позиции развёрнуты близ населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.

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