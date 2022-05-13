Водители устроили нелегальную парковку на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Напомним, в прошлом году мэрия решила в рамках реконструкции ликвидировать парковочные карманы на проезжей части улицы, что стало причиной недовольства многих водителей.
Водители устроили нелегальную парковку на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Напомним, в прошлом году мэрия решила в рамках реконструкции ликвидировать парковочные карманы на проезжей части улицы, что стало причиной недовольства многих водителей.
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