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Водители устроили нелегальную парковку на Вокзальной магистрали в Новосибирске

Водители устроили нелегальную парковку на Вокзальной магистрали в Новосибирске

Водители устроили нелегальную парковку на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Напомним, в прошлом году мэрия решила в рамках реконструкции ликвидировать парковочные карманы на проезжей части улицы, что стало причиной недовольства многих водителей.

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