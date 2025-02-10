Квартиру жителя Чернигова, залившего баллончиком военкома, штурмовал спецназ

В Чернигове 43-летний мужчина дал отпор сотрудникам ТЦК, которые намеревались его мобилизовать. Он замахнулся на одного из военкомов телескопической дубинкой, после чего распылил ему в лицо перцовый баллончик, убежал и скрылся в своей квартире.