Квартиру жителя Чернигова, залившего баллончиком военкома, штурмовал спецназ

В Чернигове 43-летний мужчина дал отпор сотрудникам ТЦК, которые намеревались его мобилизовать. Он замахнулся на одного из военкомов телескопической дубинкой, после чего распылил ему в лицо перцовый баллончик, убежал и скрылся в своей квартире.
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