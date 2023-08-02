Ванилла SU

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Регулярное употребление этих 20 продуктов может отсрочить наступление менопаузы и продлить молодость женского организма.

Регулярное употребление этих 20 продуктов может отсрочить наступление менопаузы и продлить молодость женского организма.

﻿﻿Известно, что менопауза не только оказывает серьезное влияние на внешний вид кожи и волос женщины, но и приносит с собой неприятные перепады настроения и другие изменения в организме.

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