Киев поставлен в цейтнот планом Трампа по прекращению конфликта на Украине

Украина испытывает жесточайшее давление со стороны администрации Трампа, пишет WSJ. В его планы входят возможное признание Крыма частью России и прекращение боевых действий по линии фронта — и эти условия ставят Киев в безвыходное положение.
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