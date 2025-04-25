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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рывок 23:2 в первой половине обеспечил «Клипперс» разгромную победу над «Денвером» в 3-й игре серии

В конце первой и начале второй четверти «Лос-Анджелес» набрал 23 очка, «Наггетс» смогли ответить лишь двумя.

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