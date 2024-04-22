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Врачи в России изобрели уникальный аппарат для операций на тазобедренном суставе

Врачи в России изобрели уникальный аппарат для операций на тазобедренном суставе

Новые технологии на службе отечественной медицины. Российские врачи изобрели уникальный аппарат. Он позволяет существенно упростить операции на тазобедренном суставе — это самая крупная часть тела человека, поэтому подобные вмешательства считаются очень сложными.

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