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Контрафронт

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Китай: 31 человек погиб, 93 получили ранения и 384 человека пропали без вести, в том числе 291...

Китай: 31 человек погиб, 93 получили ранения и 384 человека пропали без вести, в том числе 291 иностранный гражданин, по состоянию на вечерние часы в результате ливневых наводнений в районах Расува, Нувакот и Дхадинг непальской провинции Багмати, а также оползня на пограничном переходе в порту Гиронг с китайским автономным районом Сизан.

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