Китай: 31 человек погиб, 93 получили ранения и 384 человека пропали без вести, в том числе 291 иностранный гражданин, по состоянию на вечерние часы в результате ливневых наводнений в районах Расува, Нувакот и Дхадинг непальской провинции Багмати, а также оползня на пограничном переходе в порту Гиронг с китайским автономным районом Сизан.