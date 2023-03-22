Количество тяжких преступлений в Алтайском крае увеличилось почти на 50% На рост показателей повлияло увеличение количества тяжких преступлений В Алтайском крае по итогам 2022 года количество тяжких преступлений увеличилось на 45,7 процентов.
Количество тяжких преступлений в Алтайском крае увеличилось почти на 50% На рост показателей повлияло увеличение количества тяжких преступлений В Алтайском крае по итогам 2022 года количество тяжких преступлений увеличилось на 45,7 процентов.
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