Информационно-правовой семинар для представителей КМНС провели в Магадане

В “Молодежном центре” состоялся информационно-правовой семинар, организованный департаментом национальной политики Министерства внутренней и информационной политики Магаданской области для представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС).
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