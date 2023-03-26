Трамп: Путин и Си Цзиньпин обсудили мировой порядок на следующий век

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая 25 марта перед своими сторонниками в Техасе, заявил, что президент России Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином во время его визита в РФ обсудили мировой порядок на следующие сто лет.