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МАГАТЭ направит миссии в Чернобыль и действующие украинские АЭС

МАГАТЭ направит миссии в Чернобыль и действующие украинские АЭС

Глава организации Рафаэль Гросси подчеркнул, что пока «мир сосредоточен на нестабильной ситуации с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской АЭС», нельзя не брать во внимание и другие ядерные объекты, находящиеся в зоне конфликта.

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