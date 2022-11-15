МАГАТЭ направит миссии в Чернобыль и действующие украинские АЭС

Глава организации Рафаэль Гросси подчеркнул, что пока «мир сосредоточен на нестабильной ситуации с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской АЭС», нельзя не брать во внимание и другие ядерные объекты, находящиеся в зоне конфликта.