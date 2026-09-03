Ночью Одессу атаковали «Бандероли». Под ударом была портовая инфраструктура. Также повреждена многоэтажка в ЖК «Руслан и Людмила».
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