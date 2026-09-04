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Не отталкивать и не ругать: кинолог объяснил, как отучить собаку прыгать на людей

Не отталкивать и не ругать: кинолог объяснил, как отучить собаку прыгать на людей

Прыжки на гостей — одна из самых частых проблем в поведении собак. Питомец таким образом может выражать радость, но для человека встреча с грязными лапами или слишком эмоциональной собакой бывает неприятной.

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