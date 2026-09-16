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В ростовской галерее Culture откроется выставка «Просто камни, просто дерево, просто река»

В ростовской галерее Culture откроется выставка «Просто камни, просто дерево, просто река»

С 18 сентября по 15 ноября 2026 года в галерее современного искусства Culture в Ростове-на-Дону пройдет выставка «Просто камни, просто дерево, просто река».

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