БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бои в Курской области: какую цель преследует атака ВСУ?

Бои в Курской области: какую цель преследует атака ВСУ?

В приграничных районах Курской области (в Суджанском и Кореневском) идут тяжелые бои — украинские войска при поддержке бронетехники атаковали российскую территорию и сумели зайти в несколько приграничных населенных пунктов.

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