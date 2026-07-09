Nuveen Churchill Direct Lending доразмещает облигации на $100 млн

Крупная инвестиционная компания Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NYSE: NCDL), специализирующаяся на прямом кредитовании американского бизнеса среднего эшелона, официально объявила о прайсинге публичного размещения дополнительных необеспеченных облигаций.
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