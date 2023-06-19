Зарегистрирована заявка Бангладеш на членство в БРИКС

Ещё одна страна подала заявку на вступление в БРИКС. Это южноазиатская страна Бангладеш. Как сообщает издание «Дакка Трибьюн», официальный запрос на вхождение Бангладеш в БРИКС подала премьер-министр страны Шейх Хасина.
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