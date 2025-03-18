Хммм, в народном календаре день Конона Варвара Огородника — отставить мечи и доспехи, идем замачивать семена и удобрять грядки.
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Хммм, в народном календаре день Конона Варвара Огородника — отставить мечи и доспехи, идем замачивать семена и удобрять грядки.