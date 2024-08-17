Диетолог Селезнева: питьевая диета таит в себе опасность для здоровья

Ксения Селезнева, ведущий специалист по диетологии в Европейском медицинском центре (ЕМС) и кандидат медицинских наук, предостерегает от применения популярной питьевой диеты, которая предполагает переход исключительно на жидкое питание.
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