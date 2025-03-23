Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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  • Вик Норд
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Зачем и для чего на джинсах маленький карман

Зачем и для чего на джинсах маленький карман

Вы когда-нибудь задумывались, зачем на джинсах тот самый маленький карман, который кажется абсолютно бесполезным? Оказывается, у этого крошечного элемента богатая история и существует много интересных версий его происхождения.

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