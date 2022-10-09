Ферстаппен стал двукратным чемпионом «Формулы-1»

По итогам 18 этапов из 22 на счету Ферстаппена 366 очков.фото: formula1.com--> Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен за четыре этапа до финиша сезона стал двукратным победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».