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ИА Реалист

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Война с Ираном рискует стать бесконечной

Война с Ираном рискует стать бесконечной

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Президент США Дональд Трамп, избранный на второй срок под лозунгом прекращения «бесконечных войн» на Ближнем Востоке, может оказаться втянутым в конфликт, который всё больше напоминает ту самую «вечную войну», которую он обещал закончить.

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