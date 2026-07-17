Война с Ираном рискует стать бесконечной

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Президент США Дональд Трамп, избранный на второй срок под лозунгом прекращения «бесконечных войн» на Ближнем Востоке, может оказаться втянутым в конфликт, который всё больше напоминает ту самую «вечную войну», которую он обещал закончить.