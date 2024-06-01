Правительство внесло в Думу законопроект о семейном кэшбэке: кто сможет вернуть деньги

Российское правительство разработало и внесло в Госдуму законопроект о семейном налоговом кэшбэке. Его размер составляет 7 и 13% уплаченного НДФЛ, на выплату могут претендовать работающие родители с двумя или более детьми.
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