Высокий уровень сахара, гипертония и ожирение могут увеличить риск рака

Новое исследование показало, что люди с метаболическим синдромом, который может включать высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, высокий уровень сахара в крови и ряд других состояний, подвергаются более высокому риску развития рака.
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