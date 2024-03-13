Байден прошел отбор в президенты США

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. Президент США Джо Байден после победы на праймериз в Джорджии набрал достаточное количество делегатов, чтобы стать кандидатом на президентских выборах от партии демократов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии