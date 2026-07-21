Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Гендиректор "Алтайских карьеров" возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Гендиректор "Алтайских карьеров" возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

В первую тройку вошли руководители крупных предприятий и директор барнаульского зоопарка Гендиректор "Алтайских карьеров" Вячеслав Перерядов возглавил медиарейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в апреле 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии