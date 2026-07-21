Гендиректор "Алтайских карьеров" возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

В первую тройку вошли руководители крупных предприятий и директор барнаульского зоопарка Гендиректор "Алтайских карьеров" Вячеслав Перерядов возглавил медиарейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в апреле 2026 года.
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