«Турпром»: Турецкие отельеры обрадовались провалу сезона в Сочи. Но напрасно

Сочи проигрывает Турции, но турецким курортам тоже грозит провал.Резкое падение спроса на отдых в Сочи, вызванное высокими ценами и транспортными проблемами, заставило российских туристов массово переориентироваться на Турцию, Египет и Абхазию.
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