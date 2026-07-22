«Турпром»: Турецкие отельеры обрадовались провалу сезона в Сочи. Но напрасно

Сочи проигрывает Турции, но турецким курортам тоже грозит провал.Резкое падение спроса на отдых в Сочи, вызванное высокими ценами и транспортными проблемами, заставило российских туристов массово переориентироваться на Турцию, Египет и Абхазию.