Lanterns Nearly Brought In Members Of The Green Lantern Corps For One Major Scene

Lanterns almost went bigger with one major Green Lantern Corps scene, but the creative team decided the moment worked better another way.
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