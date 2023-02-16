Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Какое возмущение. Действительно, кто еще смеет иметь свою волю и еще кому то ее навязывать?!!! Это же прерогатива иск...В Госдепе США обв...
  • Павел Федосеенков
    Давно надо было определиться.«Пришло время выб...
  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , НАГЛОСАКСЫ  теперь аж  СПАТЬ НЕ МОГУТ ...!!!The Times: Британ...

Поражены объекты во Львовской и Кировоградской областях, глава офиса Зеленского заявил об использовании ВС РФ «фальш-целей»

Поражены объекты во Львовской и Кировоградской областях, глава офиса Зеленского заявил об использовании ВС РФ «фальш-целей»

Нашла подтверждение информация о ночном ударе по одному из объектов противника на западе Украины. По словам ставленника киевского режима во Львовской области Максим Козицкий, «в результате удара серьёзно пострадал объект критической инфраструктуры».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх