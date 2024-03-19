Отключения воды пройдут в Севастополе во вторник

Из-за аварийных работ на городских сетях в Севастополе частично приостановят водоснабжение 19 марта.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал», отключения пройдут по адресам: до 12:00 улица Днепровская; улица Донская; улица Драчука; улица Цветочная; улица Оранжерейная; улица Цыганкова; улица Волжская; улица Малярная; улица Охотская; улица Героев Севастополя, 10, 12; улица Вокзальная; улица Кондукторская; улица Мастерская; улица Зелёная.
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