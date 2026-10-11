Почему пластиковые окна запотевают изнутри и как это исправить

Каждую осень и зиму многие жители Санкт-Петербурга сталкиваются с одной и той же картиной: на стеклопакетах собираются капли, по подоконнику растекаются лужицы, а на откосах со временем появляется тёмный налёт.
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