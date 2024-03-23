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Гладков: БПЛА самолетного типа ударил по предприятию в Старооскольском округе

Гладков: БПЛА самолетного типа ударил по предприятию в Старооскольском округе

В ночь на 23 марта ВСУ ударили по предприятию, расположенному в Старооскольском городском округе. Для атаки украинские боевики использовали беспилотник самолетного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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