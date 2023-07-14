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Когда можно проехать по Крымскому мосту без пробок: что известно о ситуации в Крыму

Когда можно проехать по Крымскому мосту без пробок: что известно о ситуации в Крыму

Когда можно проехать по Крымскому мосту без пробок: что известно о ситуации в Крыму Владислав ВислИюль является наиболее популярным временем для отпусков, и многие россияне отправились на Крымское побережье, используя собственные автомобили.

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