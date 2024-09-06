Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 932 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    Они не привыкли жить по закону. РЕШАЛЫ всё разруливают. Они нам нужны?Почему абхазы не ...
  • Пульхерия Djem
    Идиота кусок!Зеленский предлож...
  • Татьяна Романова
    Интересно девки пляшут. Воюет с Россией, а закончить войну  предлагает западным шакалам, совсем плохой.Зеленский предлож...

В России придумали новый способ контроля мигрантов

В России придумали новый способ контроля мигрантов

Центр биометрических технологий (ЦБТ), оператор Единой биометрической системы (ЕБС), предложил использовать биометрические данные для идентификации мигрантов при сдаче экзаменов на знание русского языка и других.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх