Более 17 тыс. москвичей получили новые квартиры по программе реновации с начала 2024 года

За пять месяцев 2024 года правообладателями квартир в современных новостройках, возведенных по программе реновации, стали более 17 тысяч москвичей, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
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