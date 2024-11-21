Залужный предупредил украинских военных о маленьких шансах выжить

Бывший главком ВСУ, а в настоящее время украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявил украинским военным, обучающимся в Британии, что их шансы на выживание на поле боя малы, и призвал «учиться не бояться смерти», пишет британская газета Sun.
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