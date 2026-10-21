Москва представила свои культурные проекты на международной выставке лицензирования в Китае. В центре экспозиции — стенд «Культура Москвы», где зарубежным гостям рассказывают о возможностях сотрудничества со столичными музеями, Московским зоопарком, планетарием и ведущими анимационными компаниями.
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