Москва представила свои культурные проекты на международной выставке лицензирования в Китае. В центре экспозиции — стенд «Культура Москвы», где зарубежным гостям рассказывают о возможностях сотрудничества со столичными музеями, Московским зоопарком, планетарием и ведущими анимационными компаниями.